お笑いタレントの松嶋尚美（53）が8日放送のテレビ朝日「博士ちゃん×池上ニュース 合体3時間SP」の「池上彰のニュースそうだったのか!!」（後6・56）に出演し、長女の名前について語った。

番組では1993年に「悪魔」と命名された男児の出生届が提出されたが、役所が受理を拒否。その後、命名を巡って裁判にまで発展した件について取り上げられた。最終的に男児の名前は変更されて決着がついたが、子どもの名前について日本中が考えさせられる騒動に発展。それ以降、子供の名前に対する報道も増え、“キラキラネーム”が増え始めたと指摘する専門家もいるとした。

松嶋は「うち、めっちゃキラキラネームや」と言い「下の子の娘の名前がキラキラネームに該当すると言われて」と語った。

また「うちは“ララ、ララ”とおなかにいる時から呼んでて、そのままララと付ける時に、“ラと読める漢字”って調べて、ば〜っと出てきたんですよ。そこで、“空”と“詩”が“ら”って読めるって書いてあるから、それで“空詩”にした」と明かしたもの。

「キラキラだ、キラキラだって言われて」と言うものの「でも、いいんです。本人気に入ってるから」と笑った。共演者からも「かわいい」「素敵な」などの声が上がっていた。

松嶋は2008年6月、バンド「マーサス・サウンド・マシーン」のボーカル・ヒサダトシヒロと結婚。2011年12月に長男・珠丸（じゅまる）、13年6月には長女・空詩（らら）を出産した。