¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±ÑBBCÊüÁ÷¤Ï9Æü¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁªÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±éÀâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼²ñÄ¹¤¬°úÀÕ¼Ç¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2021Ç¯¤ÎÊÆµÄ²ñ½±·â»ö·ï¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÀðÆ°¤·¤¿¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê×ó°ÕÅª¤ÊÊÔ½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¡¢ÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¡¼»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼Ç¤»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÉôÌç¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤â¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BBC¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤ò´ð¤ËÊó¤¸¤¿¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏµÄ²ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë¡¢°¦¹ñÅª¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÆ®¤¦¤Î¤À¡×¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤ËÏÃ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆâÉô¤«¤é¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¶¯¤¤·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢BBC´´Éô¤Ï¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£