¢¡ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£¹Æü¡¢¼¢²ì¡¦À¥ÅÄ£Ç£Ã¡á£¶£¶£±£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡Èª²¬Æà¼Ó¡Ê£²£¶¡Ë¡á¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡á¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£°Å·¸õ¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤À¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê£²£°¡Ë¡á£Ó£ë£ù¡á¤ÈÂÐ·è¡£°Å·¸õ¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥¹¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ñ¡¼£µ¤Î£±£¸ÈÖ¤ò¥Ñ¡¼£³¡Ê¼ÂÂ¬£±£²£¹¥ä¡¼¥É¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿°ÛÎã¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¤ò£±¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¤¿¡££±£¹£¹£¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ïº£µ¨¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±ÉÍÜÌÌ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Èª²¬¤ÎÊì¡¦ÇîÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Á°²ó¤Î£±£¸Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥²¥óÃ´¤®¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤âÅÏ¤·¡¢¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë¤â¾ï¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Èª²¬¤Ï¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡Êì¤â£±·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥àÈª²¬¡×¤Î¡È°ì°÷¡É¤À¡£±ÉÍÜ»Î¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Æ¡¢ÇîÈþ¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î½ÉÇñÀè¤Ê¤É¤ÇÄ´Íý¡£¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂ¿¤¯¤È¤ë¡£¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë±ÉÍÜÁÇ¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡£·ÜÆù¤ä¥Ó¡¼¥Ä¡¢¤¤Î¤³¡¢µû¤Ê¤É¸½ÃÏ¤ÇÄ´Ã£¤¹¤ë¡£¡ÖºàÎÁ¤äÉÊÌÜ¿ô¤âÂ¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢ºî¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Êì¤Î°¦¾ð¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è£Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ±¡Ë