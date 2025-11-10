プロ野球・巨人は8日、公式YouTubeを更新。秋季キャンプに参加した育成ドラフト5位で指名・知念大成選手の動画を公開しました。

オイシックスのユニホームに身を包み、秋季キャンプに合流した知念選手。輪に加わり、「全力で頑張りたいと思います」と意気込むと、その後は誰よりも声を出しながらロングティーに臨みました。

そんな知念選手の元へ訪れた阿部監督は「声だけじゃないか」と笑顔。「声はいいから、スイング強く！」とアドバイスを送りました。

知念選手の隣では、沖縄尚学の1学年先輩であるリチャード選手が練習中。揃って打ち込みをする姿を見た阿部監督が、あの“鬼特訓”を提案すると、先輩・リチャード選手も「お願いします！」と快く後輩を推薦します。

気合い十分でキャンプに参加した知念選手を待ち構えていたのは、フルスイング後の体勢をキープする、阿部流トレーニング。

知念選手は、体を震わせながらも歯を食いしばって体勢を維持していましたが、さらに5センチ腰を落とすよう指導されると、我慢できず体勢を起こしてしまいます。

この姿を見たリチャード選手は、知念選手の体に触れ「こうだ」と言わんばかりの直接指導。最後には、知念選手は足をつって、耐えきれず転倒してしまいました。

やり抜いた知念選手にスタンドからは拍手。しかし、先輩・リチャード選手は「大成！ボール拾いは？」と最後まで後輩を追い込みました。