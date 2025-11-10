´Ü¤Ò¤í¤·¡¡Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏ¤µ¤ó¤«¤é·Ñ¤¤¤À¡È¶äËë¤ÎÌ´¡É¡¡14Æü¸ø³«¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×7Ç¯¤Ö¤êÃ±ÆÈ¼ç±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¡Ê´ÆÆÄÆ£°æÆ»¿Í¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Î±Ç²è¼ç±é¤Ï2018Ç¯¸ø³«¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï´ë²è¡¢µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é·È¤ï¤ê¡¢´Ü¥×¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡£¡Ö±Ç²èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»þÂå¤«¤é¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë±Ç²èÀ½ºî¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡21Ç¯¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ²¡¡The¡¡Family¡×¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¤¯¤¶¤ò±é¤¸¤¿´Ü¡£ºÆ¥¿¥Ã¥°¤ÇÅö½é¤Ï°å»Õ¤ä¶µ»ÕÌò¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÈóÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤¯¤¶¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¸µ¤ä¤¯¤¶¤Îµù»Õ¡¦»°±ºÎÊ°ì¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦¹¬ÂÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«¤é¼Î¤Æ¤¿²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤ÏÃË¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃË¤¬¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¤ä¤¯¤¶¤ÎÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÇØÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤ìËÏ¤ò»Ü¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤Î±ü¤«¤é¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤Ë¤¸¤à°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£12·î¤ÎÇ½ÅÐ¤Îµù¹Á¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»°±º¤Î²áµî¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¤ìËÏ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¡È·Ù»¡Â¦¡É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿´Ü¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Ç®±é¡£¡Öº£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò¤Ï¤É¤³¤«¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢·Á¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤Ç»£¤êÀÚ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¥×¥í¤ÇÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¤é¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ç²èÀ½ºî¤Ø¤ÎÌ´¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£´Ü¥×¥íÀßÎ©»þ¤â¡Ö±Ç²è¤ÎÅô¡Ê¤È¤â¤·¤Ó¡Ë¤Ï¾Ã¤µ¤Ê¤¤¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤¿¡£º£²ó¡¢¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½Ð»ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â±Ç²è¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±Ç²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ü¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¡È±Ç²è¤Î¤Ò¤«¤ê¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸µ¡Ë
¡¡¢¦ÀÐ¸¶¥×¥í¤Î±Ç²èÀ½ºî¡¡Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬1963Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê·ó±Ç²èÀ½ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀÐ¸¶¥×¥í¤òÀßÎ©¡£±Ç²è²ñ¼Ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿68Ç¯¤Î¡Ö¹õÉô¤ÎÂÀÍÛ¡×¡¢Ä¹´ü¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿69Ç¯¡Ö±É¸÷¤Ø¤Î5000¥¥í¡×¤Ê¤É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º°ì»þ¤Ï·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£70Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä´Ü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢12¡Á24Æü¤ËÅìµþ¥Ó¡¼¥à¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¹âÎØ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÄÂç¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤«¤éµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸·Áª¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£ËÜ¿Í¤¬Áª¤ó¤À5¼ïÎà¤Î¼Ì¿¿¡ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡¢³Æ50Ëç¸ÂÄê¡Ë¡¢NEIGHBORHOOD¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
