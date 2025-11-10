ユニホームは変わっても、東北への思いは変わらない。巨人・田中将大が9日、宮城県気仙沼市の本吉除雪ステーションで国土交通省と同市の合同防災避難訓練に参加した。楽天時代の11年に東日本大震災を経験した右腕は「15年という時がたとうとしている。何か一役買えればいい。当時からその思いは変わらない」と改めて第二の故郷に思いをはせた。

国交省東北地方整備局が、東北復興への思いを持ち続ける右腕に声をかけて実現。小学生25人と大津波警報発令を想定し高台へ避難した。「もう起こってほしくないけど、いつ、また同じような震災が起きるか分からない。その時のためにしっかりと準備を」と訓練の重要性を訴えた。

今回訪れた気仙沼の大谷海岸は震災時に最大20メートルの津波が襲い、道の駅は壊滅的な被害を受けた。自身は震災時は兵庫でのオープン戦中で、仙台に戻れたのは約1カ月後だった。「震災の景色を見たとき、がくぜんとしたことを今も鮮明に覚えている」と振り返る。「余震の時にあまりに揺れるので、テレビが倒れてこないように押さえた」。自宅に防災グッズを常備するようになった。くしくも訓練後のこの日夕方も、三陸沖を震源とする宮城県と岩手県で震度4の地震が発生。岩手県に津波注意報が発表され、大船渡港で津波20センチが観測された。

ヤンキース時代も復興支援活動を続けてきた。巨人でも同じだ。「年を重ねて、震災を全く知らない（子供がいる）フェーズに入ってきた。伝えていくことが大事。できることは限られている。自分自身はベストを尽くして、いいニュースを一つでも多く届けられたら」。自身の白星が東北の活力につながる。（青森 正宣）