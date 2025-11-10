◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

【I LOVE JAPAN（4）】21年ANAインスピレーションでメジャー優勝を果たし旋風を巻き起こしたパティ・タバタナキット（26＝タイ）。豪快なゴルフからは想像もできないが、オフは書道で心穏やかな時間を過ごしている。

「コロナ禍の時に検疫で滞在したホテルで時間を持て余したので何かやろうということで書道を選んだのです。サンクスギビングデーのカードを書いたりしています」。本格的な筆も持っているが、ペンタイプで英語でカードを書くことが多く「紙とペンがあれば力の入れ具合などを練習している」という。

日本の書道の作品も見たことがあり「絵画みたいで凄くきれいだった」と感動。自分でも挑戦したが「日本の文字は筆のさばき方、力の入れ方が英語と全然違って難しかった」と悪戦苦闘したという。「教えてくれる人がいれば、また漢字を書いてみたい」。3年ぶりの来日で日本の文化にも触れたパティは目を輝かせた。＝終わり＝

◇パティ・タバタナキット 1999年10月11日生まれ、タイ・バンコク出身の26歳。米カリフォルニア大ロサンゼルス校3年時の19年にプロ転向。21年ANAインスピレーションで米ツアー初優勝。24年ホンダLPGAで2勝目。1メートル65。