◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

メルセデスランクでトップを走る佐久間は初の年間女王をさらに引き寄せた。54ホールの短縮競技となったものの、4位に入ってポイントを加算。ランク2位の神谷との差を約640ポイントに広げ、14日に開幕する次戦の伊藤園レディース（千葉・グレートアイランドC）で初の年間女王の座をつかむ可能性が高まった。

「もちろん早いうちに決めたい思いもあるんですけど、だからといってやることは変わらない」

この日は5番のグリーン上で競技中断のホーンを聞いた。すでにグリーンに水が浮いていた状態だったという。首位と3打差から出て、4番まで3バーディー、1ボギーと伸ばしていただけに、再開できずに中止となって「昨日の時点で予想はされていたから、しょうがない思いもある。でも、やれてたらチャンスはあったんじゃないかな」と悔しさが残った。

それでも、上位フィニッシュで10万7557ドル（約1650万円）を獲得。史上4人目となる年間獲得賞金2億円突破（20〜21年シーズンを除く）を確実にし、「ヤッター！うれしいです」と声を弾ませた。買いたい物を聞かれると、「ちょっと考えます」と笑った。

4月のKKT杯バンテリン・レディースでツアー初優勝を挙げ、今季4勝。圧倒的な強さを見せてきた。次戦の伊藤園レディースで5位以内に入れば、神谷の成績次第では初の栄冠をつかむことになる。「まずは体調を崩さないことをしっかりしたい。一つでもいい順位で試合を終えられるプレーをしたい」。待望の瞬間はもうすぐだ。