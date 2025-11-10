◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで、日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドが中止。第3ラウンド終了時点で通算15アンダーの首位に並んだ2人のプレーオフが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が荒木優奈（20＝Sky）を破り、完全優勝で18年に続く2度目の大会制覇を果たした。米ツアーは22年DIOインプラントLAオープン以来3年ぶり7勝目。日本のエースが完全復活を遂げた。

プレーオフ1ホール目。畑岡の第1打はグリーンを捉えたが、10メートルのバーディーパットはカップを通過し、2メートルのパーパットが残った。「あのくらいの距離がなかなか決まらなくて…。最後に試されているかのような距離が残った」。不安もあったが、以前のような弱気な姿勢はない。「しっかり打ち切ることを意識した」と強気に攻めカップに落ちるのを見届けると、自然と涙がこぼれた。

プレーオフは18番パー5を129ヤードのパー3に変更。フェアウエーから第1打を打つ変則的な形式で行われた。米ツアー広報が「非常に珍しい」という歴史に残る戦い。1295日ぶりの優勝を飾った26歳は「本当に長く感じた3年半だった。苦しい時間もあった」と感慨に浸った。実は昨年4月のTモバイル・マッチプレーで短いパットを外し「パットに自信がなくなり、ショットでつけてもバーディーが取れなくなった」という。

そんな苦難から救ってくれたのが、今季からコーチを務め、トレーナーも兼任する高田洋平氏だ。ゴルフフィットネスインストラクターの資格も持ち、体の動かし方を見直し「自分の体の動きにあったスイング」を追求する中で、無理のない動きに変えたことでスイングもパットもスムーズになった。9月には右手の握りも変更。「右手を下から握っていたのを上から握るようにしたらショットもパットも良くなった」。効果は抜群だった。

6月にはジュニア時代のエースパターに戻した。16年日本女子オープンでアマ優勝した時に使ったモデルだが、入手困難で中古品を購入し新しいシャフトを差して投入。その中古パターも復活劇を後押しした。勝てない間に日本勢の若手が米ツアーで次々と優勝。疎外感も味わった中、完全復活の米ツアー7勝目。「また勝てたんだと自信につながる。2桁勝利を目指したいし、メジャー優勝のチャンスもつかみたい」。第一人者は、次の目標に向かって前進を続ける。

◇畑岡 奈紗（はたおか・なさ）1999年（平11）1月13日生まれ、茨城県笠間市出身の26歳。11歳でゴルフを始める。16年日本女子オープンで国内メジャー初のアマ優勝を果たしプロ転向。17年から米ツアーに本格参戦。18年アーカンソー選手権で初優勝。日本ツアー5勝。米ツアー7勝。名前の由来は米航空宇宙局（NASA）で「前人未到のことを達成できるように」との思いが込められている。1メートル58。