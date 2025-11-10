◇スポニチ主催女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀・瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで、日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドが中止。第3ラウンド終了時点で通算15アンダーの首位に並んだ2人のプレーオフが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が荒木優奈（20＝Sky）を破り、完全優勝で18年に続く2度目の大会制覇を果たした。米ツアーは22年DIOインプラントLAオープン以来3年ぶり7勝目。日本のエースが完全復活を遂げた。

優勝の瞬間を18番で見届けた畑岡の母・博美さんは涙が止まらなかった。「調子が悪くなかったのにかみ合わなかった。今回はうれしいのひと言です」と声を震わせた。

博美さんは移動が大変な米ツアーを一緒に転戦。宿泊先にキッチンが付いている時は専属の管理栄養士が考えたレシピ通りの料理を作り、健康面をサポートした。

結果が出ずに沈みがちだった時も悩みごとの聞き役としてメンタル面を支えた。「ゴルフを楽しそうにやっていなかった。これでゴルフを続けられるのかなと思った」

今年の全米女子オープンで予選落ちした時は本人から悔しさが感じられず「私の方が悔しいみたいな感じだった」と振り返る。そんな母の献身ぶりに畑岡も「母のおかげです」と感謝の言葉を忘れなかった。