¿À¸Í¡¡£³Ï¢ÇÆ¾Ã¤¨¤¿¡¡£ÇÂçºå¤ËÄËº¨¥É¥í¡¼¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¡Ö»ÄÇ°¡×¡¡¹µ¤¨¤ëÅ·¹ÄÇÕ¡¢¥¢¥¸¥¢ÄºÅÀ¤ÎÃ¥¼è¤ØºÆµ¯
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢£ÇÂçºå£±¡Ý£±¿À¸Í¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¡Ë
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿À¸Í¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ï£ÇÂçºå¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£¶£³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¼ó°Ì¼¯Åç¤È£·º¹¤Î£³°Ì¡£µþÅÔ¤Ï²£ÉÍ£Í¤Ë£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢Æ±£¶£²¤Î¤Þ¤Þ¤Ç£´°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£²£ÉÍ£Í¤ÏÆ±£´£°¤È¤·¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±£³£²¤Î²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ï£Ê£²¹ß³Ê·÷¤Î£±£¸°Ì°Ê²¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡¢¿À¸Í¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÍîÃÀ¤ÎÉ½¾ð¤ÇÌµ¾ð¤Î±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡×¤È¡¢½Å¤¤¸ýÄ´¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤ÇÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÀï¡£¸åÈ¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£´£´Ê¬¤Ë£Æ£×ÉðÆ£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿£Í£Æº´¡¹ÌÚ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤È£±ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÍ×¤Î£Æ£×ÂçÇ÷¤¬¸åÈ¾ÅÓÃæ¤ËÂÎ¤Î¥Ï¥ê¤ÇÂà¤¯¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¿Í¤Ëµã¤¤¤¿º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÇ÷¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¼¤ò¸þ¤¯²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤¢¤È£²»î¹ç¡¢£±£¶Æü¤Ë¤Ï¹Åç¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤â½øÈ×¤À¡£Íèµ¨¤â°ú¤Â³¤µÈÅÄÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¥¯¥é¥Ö¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¹þ¤á¡¢»Ä¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¢¥¸¥¢ÄºÅÀ¤ÎÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£