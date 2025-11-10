◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

畑岡奈紗（２６）＝アビームコンサルティング＝が米ツアー３年ぶりの７勝目を挙げた。悪天候で最終ラウンドが中止となり、前日まで首位で並んだ荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝と対決。悪天候によるコース状況を考慮し、パー５の１８番をパー３（実測１２９ヤード）に変更した異例のプレーオフ（ＰＯ）を１ホール目で制した。１９９８年度生まれ「黄金世代」の第一人者は今季からトレーニングや栄養面を見直し、今大会は７年ぶり２度目の優勝。日米通算１２勝目を挙げ、次なる目標に「メジャー制覇」を掲げた。

涙ながらに両手を突き上げた。畑岡はＰＯで２メートルのパーパットを沈め、初日から首位を譲らない完全Ｖ。雨にぬれた体にシャンパンシャワーが染みた。２０歳ルーキーの荒木を相手に貫禄の日米通算１２勝目。「３年も勝てないと、忘れられてるんじゃないかと焦りもあった。すごくうれしい」と喜びをかみしめた。

中断から約３時間半後。１８番パー５をパー３に変更する異例のＰＯに臨んだ。優勝の重圧がかかるパット。昨年４月に米ツアーの大会で短い距離を３パットしてから「自信をなくした」が、今年８月に高田洋平コーチの助言で右手を上から握るように変えた新グリップで決めきった。「弱いかなと思ったけど、最後転がって入ってくれてホッとした」。２１年全米女子オープンで笹生優花に敗れるなど、ＰＯの悪夢を振り払った。

年明けに２７歳を迎える。「年齢的にも体の感覚が変わってくる時」と自覚した畑岡は、１月に「チーム畑岡」を発足した。サッカー日本代表ＭＦ三笘薫（ブライトン）の専属トレーナーを務める広木仁氏（４４）を中心に、高田氏ら数人の指導を受ける。初めて栄養士をつけ、遺伝子検査を受けて自身に合った食事の量や栄養素を摂取。トレーニングやメンタル面もイチから見直した。

「最適な緊張状態と最大の集中状態を出す」（広木氏）ために目と脳を鍛えた。アドレス時にボールを「点」でなく、周辺を含めた「絵」でぼんやり見ることで体の緊張を抑えながら集中でき、スイングが安定。今年２月、背後から来たＧＫのロングボールを、高い集中力と力みのないトラップで収め、得点につなげた三笘も実戦している鍛錬法だった。

１９歳だった１８年に続く大会２勝目。３年ぶりの復活Ｖで米ツアー７勝目を挙げ「自信につながった。２桁勝利を目指したいし、メジャー優勝を達成したい」。黄金世代のエースが帰ってきた。（星野 浩司）

◆国内ゴルフの異例のＰＯ 女子では０７年スタンレーレディス最終日が台風の影響で中止となり、３人による３ホールストロークプレーの変則的なＰＯを上田桃子が制した。男子は１２年トーシントーナメント最終日が雷雨中断を経て、日没迫る午後５時５０分から池田勇太と呉阿順（中国）によるＰＯが１８番パー５で開始。２ホール目から距離を短縮する特別ルールで行われ、最後は４５ヤードの４ホール目を呉が制した。