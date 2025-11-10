昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、出演番組のオフショットを披露した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「初ＴＯＫＹＯ ＭＸ」と題して投稿。「５時に夢中！ありがとうございました！」とつづった。

福田アナは７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。「１０年来の友人」と明かし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に告白。同棲中だという。

放送後に更新し「バラエティ、むずかしい！笑 でもあっという間で楽しかったです」と感想を記す。「出演者のみなさま、スタッフのみなさま、ありがとうございました！」と感謝した。

黒い革靴を履いて撮影した写真をアップ。「ｓｈｏｅｓ ＃ＭｒＨＡＮＡＤＡ」とハッシュタグをつけ「ええ、履いていますよ例の靴」。花田優一の靴を履いてみせた。

フォロワーからは「あー、例の靴ですね」「見ました！久しぶりに福田アナのお姿が見れて最高でした」「めちゃくちゃ御洒落で美人な福田さんです」「お幸せに！」などの声が寄せられた。