衝撃の速さだった。ダブルハートボンドが先頭でゴールを駆け抜けた後、モニターに赤字で映し出された「レコード」の4文字。勝ち時計1分47秒5はスマハマが19年名鉄杯（中京、重馬場）でマークしたダート1800メートルのJRAレコードを0秒1塗り替えた。坂井は「今日の馬場傾向的にレコードは出そうだなと。あのペースでも、うなって行くような手応え。非常に強い内容でした」とパートナーの能力を称えた。

降りしきる雨でダートは10Rから不良馬場。それでも前半5F59秒3は速い。他の先行勢の手応えが怪しくなる中、2番手から3角過ぎで先頭へ。直線でトップギアに入り、リードを広げた。サイモンザナドゥが追い上げると左ステッキで鼓舞し、もうひと伸び。「いつもあそこからひと踏ん張りしてくれる馬。何とか決めてくれると思いました」と信頼は揺るがず、そのまま首差で振り切った。

4歳秋にしてメンバー最少のキャリア7戦目。その全てで手綱を取り「デビュー前から素質の高さを感じました」と振り返る。昨年8月の未勝利戦デビューで6馬身差Vを飾ると無傷の5連勝。それでも体質の弱さや骨折などから出世に時間がかかった。前走ブリーダーズGC2着で初黒星を喫し、次走予定のJBCレディスクラシックに選定されず、ここへ。大久保師は「（あの敗戦で）また成長したのかも。よく勝ってくれました」と目を細めた。

第15回を迎えた当レースにおいて牝馬の参戦は今年の2頭を含め、わずか9頭。今回が初勝利となった。BCクラシック制覇を成し遂げたフォーエバーヤング、JBCクラシック制覇のミッキーファイトと同じ4歳世代からまた大物が誕生した。今後については優先出走権を得たチャンピオンズCが視野に入る。「この時計で走ったので心配だけど、脱鞍してからの歩きを見ると大丈夫だと思う。しっかりケアしたい」と大舞台を見据えた。伸びしろたっぷりのヒロイン候補がダート界の頂を目指して突き進む。

◆ダブルハートボンド 父キズナ 母パーシステントリー（母の父スモークグラッケン）21年2月3日生まれ 牝4歳 栗東・大久保厩舎所属 馬主・シルクレーシング 生産者・北海道安平町のノーザンファーム 戦績7戦6勝（重賞初勝利） 総獲得賞金1億2169万2000円 馬名の由来は二つの＋愛情をつなぐ（父名、本馬の馬体より連想）。