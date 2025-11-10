「キム・ヘソンが羨ましい」韓国人2選手が本音ポロリ　世界一の瞬間は二塁守備で歓喜　「WSまで生き残ったのがすごい」

ワールドシリーズMVPの山本由伸と記念撮影を行うキム・ヘソン(C)Getty Images

韓国人メジャーリーガーのキム・ハソン（今季終了後FA）とイ・ジョンフ（ジャイアンツ）が、ドジャースの一員としてワールドシリーズを制したキム・ヘソンに対して、祝福と賛辞を送った。韓国メディア『OSEN』が伝えている。

キム・ハソンとイ・ジョンフは、現地時間11月8日に「K-ベースボールシリーズ」チェコ戦が行われたソウル・高尺スカイドームを訪問。韓国野球委員会（KBO）が運営する公式ネット配信「KBO Live」のトーク番組に特別ゲストとして出演した。

両選手は近況を語りつつ、話題はキム・ヘソンに及んだ。メジャーで5シーズンを戦い、2023年にはユーティリティー部門でゴールドグラブ賞を受賞しているキム・ハソンは「当然うらやましいです」と本音を漏らした。

韓国人選手がワールドシリーズ優勝を経験するのは、投手のキム・ビョンヒョンに続いて2人目。「僕とジョンフはまだ優勝を経験していません。韓国でもチャンスはありましたが、惜しくも逃しました。ヘソンは本当にすごいと思います。あの厳しい環境の中で自分のプレーを貫き、生き残って、ワールドシリーズまで戦ったのがすごい」と称賛。「彼には『おめでとう』とメッセージを送りました。すると『ありがとう』と返してくれました」と明かした。