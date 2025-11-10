「侍ジャパン強化合宿」（９日、宮崎）

阪神の坂本誠志郎捕手が３２歳の誕生日を迎える１０日の練習試合・広島戦で、トップチームでの侍デビューを迎える。９日、目の前の一戦に集中する覚悟を示し、人生初のバースデースタメンにも全く気にした様子を見せなかった。

「そんなことは全然気にしない。試合でやらないといけないことがたくさんある。そっち（試合）の方が大事なので、そっちに集中したい」

来年３月のＷＢＣに向けた捕手サバイバルは激しい争いとなっている。井端監督は「２人じゃ怖いですし、やっぱり３人になりますよね」と捕手３人制を明言。今合宿の参加メンバーである中村、若月、岸田の全員が選ばれることはなくなった。選考基準は「誰かがエースキャッチャーということは一切ない」とバランス重視。試合ごとの分業制となりそうだ。

普段は組まない投手をどれだけリードできるのか。サイン伝達機器「ピッチコム」の対応などもあり、捕手の負担も大きい。１０日は平良や大勢らとバッテリーを組む見込み。合宿中も多くコミュニケーションを取っていたが、試合で持ち味を引き出したい。

おそらく、スタンドからも祝福されるだろう。ただ、特別感に浸っている時間はない。「それ（誕生日）よりも大事なことがたくさんある」。振り返った時、３２歳の誕生日が最高だったと思えればいい。