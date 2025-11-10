¡ÚµþÅÔ¿·ÇÏÀï¡Û¥Ò¥ë¥Î¥×¡¼¥ê¥¢¡¡´üÂÔÄÌ¤êÆ¨¤²ÀÚ¤êV¡¡½©»³Àä»¿¡ÖºÍÇ½¤¬À¨¤¯¤¢¤ëÇÏ¡×
¡¡µþÅÔ4R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¿·¼ï²´ÇÏ¥ß¥¹¥Á¥ô¥£¥¢¥¹¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹»º¶ð¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ëÍä¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ò¥ë¥Î¥×¡¼¥ê¥¢¡ÊÌÆ¡áËÌ½Ð¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½©»³¤Ï¡ÖºÍÇ½¤¬À¨¤¯¤¢¤ëÇÏ¡£ÏÈ½ç¤â1ÈÖ¤Ê¤Î¤ÇÁ°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ËÌ½Ð»Õ¤ÏÁ°Æü¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê¥³¥¹¥â¥ì¥Ã¥É¡Ë¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¾ì¤Ê¤éÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤âÂ®¤¯¤ÆÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÊ¼¸Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê27Æü¡¢±àÅÄ¡Ë¤ËÅÐÏ¿Í½Äê¡£