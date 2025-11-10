「侍ジャパン強化合宿」（９日、宮崎）

野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が９日、合宿地の宮崎市で取材に応じ、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた“連覇プラン”となるメンバー構成の一端を明かした。「第２先発」の起用を、３連戦を含め４試合ある１次ラウンドのポイントとして強く意識。１０日の広島との練習試合では隅田知一郎（西武）、金丸夢斗（中日）を起用し適性を見る。

宮崎合宿の休日。井端監督はゆっくり体を休めながらも、来年３月のＷＢＣに向けて休みなく思考を巡らせる。登録人数は最大３０人。「投手が１４人だと野手は助かる。１５人なら野手が１人（あふれ）出ちゃう。３１人にしてくれないかな」と頭を悩ませながら、日本が世界に誇る投手力を存分に生かす編成を描き、その一端を明かした。

最大のポイントとしたのは「第２先発」。球数は１次ラウンドが６５球、準々決勝は８５球、準決勝以降は９５球と定められている。投手交代は試合の流れが変わる局面になり得るだけに慎重を期したい。順当に選出されれば大谷、山本、千賀、菊池ら豪華先発陣がそろうだけに、国内の先発投手が継投に回る可能性が高い。

前回大会でも１次ラウンドで戸郷、今永、宮城、高橋奎と各球団のエース格が重責を担った。井端監督は１０日の広島戦で、先発を平良から大勢と１イニングでつなぎ、三回から隅田を３イニング、六回から金丸を２イニングで起用し適性を探る。「経験させてみようかなと。イニングを完了できない投手がいるかもしれない。その時は容赦なく代えて投手を注ぎ込む」と、早くも本番モードで臨む覚悟を語った。

今大会で４人選出している捕手は「３人になる」とし、「バランスです。初戦にいって２戦目も（出場する）となると負担が大きい。分業かな」と、投手別のバッテリープランを明かす。「誰がどうっていうところまでは至っていないが、僕の中でイメージだけは持っている」と指揮官。連覇が至上命令となる井端ジャパンの骨格が徐々に見えてきた。