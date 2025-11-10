１日に現役引退が発表された大相撲の元小結遠藤の北陣親方（３５）＝本名遠藤聖大＝が９日、福岡市内のホテルで記者会見した。度重なるケガに苦しみながら真っ向勝負を貫き、晴れやかな表情で「本当に幸せな相撲人生」「悔いは一切ない」と、約１２年半の現役生活を振り返り、感謝を口にした。低迷する大相撲人気回復に貢献。今後は追手風部屋の部屋付き親方として後進の指導にあたる。

充実感でいっぱいだった。北陣親方は晴れやかな表情で「幸せな現役の相撲人生だった。悔いは一切ない。本当にいっぱいいっぱいやりました」と胸を張った。

９勝６敗と勝ち越した夏場所を最後に、両膝を順に手術して２場所連続休場。思い出の一番はその千秋楽、朝紅龍戦での白星を挙げた。「毎日、今日が最後だ、と思って土俵に上がっていた。千秋楽ということもあって、これがもしかしたら…と思っていた」。ギリギリの戦いを貫いた１２年半だった。

２０１５年春場所５日目の松鳳山戦で左膝前十字靱帯断裂など大ケガを負った。日大時代に右膝も大ケガしていた。長期休場につながる手術を受けず、土俵に上がり続けた。

手術を受け、万全を目指した方が良かったのでは、という声は今も残る。それでも「自分で決断して道を選んできた。その道から逃げないよう、覚悟を持ってきた」とキッパリ。この日「もう一度やり直すなら…」という質問を受けると「よく聞かれますけれど」と前置きした上で「やり直すことはない。今までが、そして今が本当に幸せです」とぶれなかった。

アマチュア横綱など輝かしい実績を引っ提げ、幕下１０枚目格付け出しで初土俵。所要３場所のスピード昇進記録で新入幕を果たし、ざんばら髪で躍動する姿が、不祥事などで低迷していた大相撲人気を救う注目を集めた。

ケガの影響で最高位は小結にとどまるも「精神的に鍛えられたし、気付くことも多かった。良くも悪くもケガがあったから成長できた」と潔かった。今夏に限界だったという両膝の手術を受け、復帰を目指すも引退に傾いた。

今後は親方として後進を指導する。「もちろん強いお相撲さんを育てていきたいという気持ちもあるが、たくさんの方に応援していただける力士を育てたい」と意欲を語り、両膝に「もっともっと働いてもらおうかな」と視線を向けた。

会見後は協会ジャンパー姿で、西の花道で警備の仕事を務めた。１男１女の父でもある。引退後にやりたいことを問われ「子供と走り回りたいですね。走ることも、本場所で勝つためにしなかったので」と穏やかに語った。

◆北陣聖大（きたじん・しょうた）元小結遠藤。本名・遠藤聖大。１９９０年１０月１９日、石川県穴水町出身。日大でアマチュア横綱に輝き、１３年春場所で幕下１０枚目格付け出しで初土俵。関取となった同年名古屋場所は１４勝１敗で新十両優勝を果たし、翌秋場所で史上最速となる所要３場所で新入幕。１８年夏場所で新三役。三賞６回、金星７個。幕内成績４８０勝４８２敗７３休。通算７５場所で幕内６９場所、十両４場所。１９年に結婚し、家族は妻と１男１女。