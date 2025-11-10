「無能が！」夫の家族サービスに”うんざり”する妻の本心｜極論被害妄想夫#15【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第15話をごらんください。

すぐるは「家族サービス」だと言って、手料理をふるまいましたが、食後の片付けは妻に押し付けます。キッチンを見て、怒りがこみ上げるかすみさん…。「自分に収入があったら」夫と対等になれるかもしれないという思いがよぎります。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるの気まぐれの「家族サービス」は、結果的にかすみさんの仕事やストレスを増やしているだけのようです。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんは、ぐちゃぐちゃのキッチンの後片付けを押しつけられ、怒りが抑えられないようです。

©神谷もち

©神谷もち

かすみさんの日ごろの苦労を、少しは想像できたら良いのですが…。すぐるのタチの悪さに、かすみさんは手を焼いているようです。

©神谷もち

©神谷もち

おさない子ども2人を抱え、育児に家事にいそがしい かすみさんは、目の前のことでせいいっぱい…。

©神谷もち

「わたしさえがまんすれば…」と考える、かすみさん。しかし、このがまんがずっと続くのかと思うと、耐えられなくなりますよね。



「収入があれば」対等になれるのだろうか…という考えも頭にうかびますが、すぐるの日ごろの言動を見ると、かすみさんに収入があったとしても、協力して家事や育児に参加するようにも思えませんよね。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

