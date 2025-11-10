歌手の真田ナオキ（３５）が９日、沖縄・宮古島のマティダ市民劇場でコンサートを行った。歌手デビュー１０周年＆メジャーデビュー５周年の節目が重なる年に、宮古島へ初上陸。気温２８度の南の島でパワーチャージし、自慢の歌声を響かせた。

これまで那覇市内でコンサートを開催したことはあるが、ファンからの「宮古島にも来てほしい」というラブコールに応え、自身最南端の地での歌唱が実現。真田は「初めての宮古島で、めちゃくちゃ楽しみにしてきました」とはにかんだ。

７日に現地入りし、ＳＵＰやシュノーケリングなどのアクティビティーを堪能。宮古島で羽を伸ばし、「すごくすてきな景色に浄化されて（トレードマークの）しゃがれ声じゃなくて、透き通っているんじゃないかと思っている」とおどけた。

数日過ごしただけで「住みたくなった。物件も調べちゃった」と移住計画も視野に入れ、「帰ったら吉幾三師匠に（宮古島の）歌を書いてもらいたい。観光大使にもなりたい。偉い方を知っている方がいたらお願いします」と猛アピールした。

この日は、メジャーデビュー曲「恵比寿」や代表曲「２４６」を披露。沖縄出身バンド・ＢＥＧＩＮの「三線の花」もカバーし、島民も指笛で盛り上げに貢献した。終演後に取材に応じた真田は「大きくなって帰ってきたい」と誓った。