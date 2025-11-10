国内外でチャレンジを続ける矢作厩舎がまた一つ記録を打ち立てた。9日、福島2R・2歳未勝利でアンジュプロミス（牝）が2馬身差V。矢作芳人師（64）はJRA、海外、地方を合わせ、通算1000勝（JRA936勝、海外17勝、地方47勝）を達成した。この後、東京12R・3歳以上2勝クラスをタイセイカレント（牡3）で制し、1001勝となった。

この日、先陣を切ったアンジュプロミスが愛弟子・古川奈穂（25）の手綱で決めた。馬はもちろん、人にも愛情を注ぎ、坂井を合わせて2人の弟子を育てるトレーナー。信頼を寄せるスタッフと力を合わせ、積み重ねた一つ一つの勝ち星に重みがある。JRA・G1・14勝、海外G1・10勝。先々週はフォーエバーヤングでBCクラシック日本調教馬初勝利を成し遂げた。チーム一丸で次の1勝を目指す。

▼矢作師 JRAだけの記録ではなく、地方の勝利、ブリーダーズカップでの勝利も含まれた1000勝。非常にうれしく思うし、感慨深いものがある。節目の記録のたびに“よくここまで勝てたな”と思う。2000勝は無理なので、自分の中でも重い記録です。馬主さんやスタッフたちには本当に感謝の気持ちしかない。