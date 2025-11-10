【PEACH JOHN×森香澄】ホリデーに輝く♡大人可愛いランジェリーコレクション

華やかなホリデーシーズンにぴったりな、PEACH JOHNの最新ランジェリーコレクションが登場♡ゲストに森香澄さんを迎えた新ビジュアル＆動画が公開され、「ナイスバディブラ ミスティブーケ」など人気シリーズの新色や、SALON・PJ BASICの新作がラインアップ。上品さと可愛らしさを兼ね備えたランジェリーが、冬のおしゃれ気分を高めてくれます。

森香澄が着こなす「ナイスバディブラ」シリーズ

繊細なレースとドレープが特徴の「ナイスバディブラ ミスティブーケ」は、華やかなレッドやアッシュピンクなど全5色展開。

ブラ（3,900円）、ショーツ（1,800円）、ソング（1,800円）、フルレースショーツ（2,400円）が揃い、A～Fカップ UB65～80（※UB80はC～Eカップ対応）まで幅広く対応。

リボン柄の「ナイスバディブラ リボンレース」（3,900円）も登場。ブルーグレーやローズレッドなど全5色の総レースが、ホリデーの特別感を演出します。

着るだけで整う♡ ReD秋冬シリーズで叶える“温もりとリカバリー”のある暮らし

ふわもこ素材＆リボンモチーフで冬を楽しんで♪

シャギー素材が可愛い「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」（3,600円）は、ピンクとブラックの2色展開。キャミ（3,900円）やショーツ（1,800円）も揃い、ふんわりフェミニンな着心地が魅力です。

華やかな刺しゅうレースが印象的な「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」（3,900円）は、レッド・ブラックの2色。

ガーターベルト（3,300円）までトータルコーデ可能です。

SALONとPJ BASICからも注目の新作登場

SALON by PEACH JOHNの「フラワークリスタルブラ」（5,100円）は、ラインストーンが輝く華やかなデザイン。ショーツ（2,700円）、ソング（3,000円）も展開し、ブラック・レッドの2色。

デイリーにぴったりな「PJ BASIC by PEACH JOHN」からは、トライアングルロゴノンワイヤーブラ（2,190円）とショーツ（990円）が登場。

11月19日発売予定で、ブラック・グレー・ブルーグレーの3色展開です。

冬のきらめきをまとう、PEACH JOHNのホリデーコレクション♡

季節を彩るPEACH JOHNのランジェリーは、機能性とデザイン性を兼ね備え、特別なシーンにも日常にも寄り添います。

森香澄さんが魅せる華やかな新ビジュアルとともに、自分らしく輝く一着を見つけてみてください。冬の気分を上げてくれるランジェリーで、心まであたたかく♪