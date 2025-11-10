ロック歌手の矢沢永吉（７６）が９日、東京ドームで「ＥＩＫＩＣＨＩ ＹＡＺＡＷＡ ＬＩＶＥ ｉｎ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ『ＤｏＩｔ！ ＹＡＺＡＷＡ ２０２５』」を開催した。ポール・マッカートニーと並ぶ東京ドーム単独公演最年長記録タイで、日本人としては最年長となる金字塔。２０１８年以来７年ぶりとなった公演で、８日との２日間で計１１万人を動員。新たな伝説を作った。

満員の客席から“永ちゃんコール”が響く中、ステージに現れた矢沢は「ようこそ、いらっしゃい〜。一緒に行こうぜ！」とスタンドマイクを手に呼びかけ、１曲目から会場は燃えたぎった。

１９７５年に伝説のロックバンド・ＣＡＲＯＬを解散した年にソロデビュー。５０周年を迎えた矢沢は「あっという間だったよ。本当に。２年半でＣＡＲＯＬ終わることになりまして、一人で張れんでしょうみたいな感じで１カ月、まともに寝られんかった。でも２６歳、絶対つかんでやる！と思ったけど、今振り返ったら最高だね」と回想。会場の大きな拍手の中「よく『青春』という言葉があるけど、まさにそのド真ん中！」と、ロック魂を燃やし続けることを誓った。

５０年の歴史をセットリストに載せた。今年３月に死去した盟友・木原敏雄氏作詞の「世話がやけるぜ」「さめた肌」を熱唱。さらに１９９６年のシングル「もうひとりの俺は」をギターの弾き語りで歌いきった。

１２曲目後には米国車・ハマーのルーフに乗り、会場を一周。「近くなったぜ！ロックンロール！」と観衆の顔を見渡した。１３曲目には長女の矢沢洋子（３９）が登場し、２人で「Ｒｉｓｋｙ Ｌｏｖｅ」を熱唱。アンコールでは「止まらないＨａ〜Ｈａ」を歌い、汗にまみれながら全２３曲を披露した。

時折、スタンドマイクを振り回すなど、パワフルな動きを見せた矢沢。衰えぬ情熱。「幸せです。まさかこんなに長く歌うことができるとは思ってなかった。本当にありがとう」と感謝しきりの矢沢。５０周年アニバーサリー・イヤーの締めにふさわしいロック魂で、健在をアピールした。