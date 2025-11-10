新日本プロレスは９日、都内で記者会見を開き、来年１月４日の東京ドーム大会で行われる棚橋弘至（４８）の引退試合の対戦相手が、米ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）に正式決定したと発表した。団体によれば、シングルマッチでの対戦成績は棚橋の５勝９敗３分けだが、東京ドーム大会では２勝１敗。棚橋は、東京ドームでの引退試合としては１９９８年４月４日のアントニオ猪木以来、２７年ぶりとなる勝利での有終を誓った。

“１００年に一人の逸材”の現役最後の対戦相手がようやく決まった。現ＡＥＷ統一王者のオカダは８日の新日本・安城大会に電撃登場し、引退試合の相手に名乗りを上げていたが、正式決定。棚橋は「相手を引き受けてくれて感謝」と謝意を述べ「（オカダが）レインメーカーとして凱旋（がいせん）したときから始まった物語で、借りも返していない。なかなか引退試合で勝って辞めていく選手は少ないが、僕は１人知っている」と、９８年４月に東京ドームで行われた引退試合で勝利した団体創始者の猪木を引き合いに出した。

最後はゆかりの深い相手との一騎打ちを模索していたが、２０１０年代に何度も激闘を繰り広げた元ライバルなら不足はない。「（オカダは）全力を出し切れる相手。（観客から）まだまだできると思われて辞めるのか、もうボロボロだし仕方ないよなと思われて辞めるのか、後者にならないように最高のコンディションで臨む」と決意を込めた。

対戦成績では負け越しているものの、東京ドーム大会に限れば２勝１敗。「しっかり勝ちたい。（引退ロードで）僕を超えていった選手がいっぱいいて引導はもらいすぎて在庫はあるので、引導はもういらない」。冗談めかしながらも、２６年間のプロレスラー生活の締めくくりとして勝利への執念をのぞかせた。

◇棚橋弘至（たなはし・ひろし）１９７６年１１月１３日、岐阜県大垣市出身。立命大在学中の９８年２月に新日本の入門テストに合格し、卒業後の９９年４月に入団。同年１０月、真壁伸也戦でデビューした。２００６年７月にＩＷＧＰヘビー級王座を初奪取し、通算８度戴冠は歴代最多。Ｇ１クライマックスは０７、１５、１８年に優勝するなど、団体の低迷期から「エース」として“Ｖ字回復”をけん引した。２３年１２月に新日本の社長に就任。得意技はハイフライフロー。１８１センチ、１０３キロ。

◇オカダ・カズチカ １９８７年１１月８日、愛知県安城市出身。２００４年に闘龍門に入門し、同年８月にメキシコでデビュー。０７年８月に新日本に入団して０８年に再デビューした。１０年２月に米国武者修行へ出発し、１２年１月に帰国すると「レインメーカー」を名乗り、同年２月に棚橋弘至を破ってＩＷＧＰヘビー級王座を初戴冠。同王座は計５度戴冠し、最多通算防衛記録も保持。Ｇ１クライマックスは４度優勝。２４年１月に新日本を退団し、３月に米ＡＥＷと契約。１９１センチ、１０７キロ。