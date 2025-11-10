「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）

阪神のスタンリー・コンスエグラ外野手（２５）が、１１日の練習試合・中日戦（春野）に藤川監督たっての希望もあり「２番・右翼」でスタメン出場する。一報を受け「うれしいよ。監督がそういう機会を与えてくれるなら、準備はできています」と意気込んだ。

オーダーについて、基本的にはコーチ陣に任せていた指揮官が、コンスエグラの上位起用を進言した。理由としては「肩が強くて足も速い。４番とかには置きたくない」と説明。豪快な長打力が目立つ中で、総合的な能力の高さを評価した。

シーズン中はなかった、指揮官の目に直接触れる機会。練習で存在感を放ち、ポジションをつかんだ。「打順を上にしてもらったので、バッティングでアピールしたい」と支配下登録、来季の１軍へ向けての絶好機に闘志を燃やした。

育成として入団１年目だった今季は、５月２７日の独立リーグ連合との練習試合で足を負傷。長期離脱を余儀なくされた。シーズン終盤に戦列復帰したが、ファームで２５試合の出場にとどまり打率・１４８、０本塁打。不完全燃焼で終えていた。

今キャンプでは、連日ハードなメニューをこなし充実感いっぱい。第２クール最終日となったこの日は、雨の影響で室内練習だったが、真剣な表情で汗を流していた。

「コンちゃん」の愛称で、チームにもすっかりなじんだドミニカン。来季の秘密兵器となり得る男が、まずは高知で大暴れする。