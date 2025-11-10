１０日に３０歳の誕生日を迎える阪神・熊谷敬宥内野手が９日、今オフは打力向上をテーマに鍛錬を積んで飛躍を遂げることを誓った。

史上最短となった９月７日・広島戦（甲子園）での２年ぶりリーグ優勝後、熊谷はもがいていた。「圧倒的にバッティングのコンタクト率が下がった。試合に出続けられる体力がなかった」。１０日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）から１３試合の出場で８先発するも、３１打数３安打、打率・０９７。アピール機会をふいにし「今は打つ方が課題。この秋は自分のためにやりたい」と息巻いた。

出番が増えたからこそ見えた景色だ。今季は自己最多の８５試合に出場し、遊撃、三塁、中堅、左翼で３７試合に先発出場。存在感を見せつけたが定位置奪取とはならなかった。出場機会が増えた中で心身の疲労も蓄積。「振る力、守る力、試合に出る力をもっと身につけたい」と打力を中心にパワーアップを図る。

この日のＳＧＬでの残留練習では室内でセンター返しを意識して打撃練習に没頭。「ミートまでの感覚を良くしていきたい」と素直な打撃の習得に励む。１０日からは安芸での秋季キャンプに合流予定。打にこだわる秋を過ごす。