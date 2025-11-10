◇大相撲九州場所初日（2025年11月9日 福岡国際センター）

新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）が平幕・霧島（29＝音羽山部屋）を送り出し、大関昇進の可能性もある一年納めの場所で白星発進。入幕後の過去4場所で1勝3敗だった“鬼門”の初日を見事に突破した。

当たり勝って霧島を圧倒した。注目の新関脇・安青錦は突き合いで流れをつかんだ。右からのおっつけで元大関を後ろ向きにさせると、最後は背中に食いついて危なげなく送り出した。「我慢して自分の相撲が取れたので良かったです」。安易にははたかず、押されても頭を上げずに前にも落ちない。取り口を象徴する前傾姿勢は、まさに「我慢」がつくり出した。

今月1日、場所前初の出稽古で霧島と手合わせし、4勝2敗。「前に攻めることを意識してやったので良かったと思う。しっかり足を出した」。その時につかんだ手応えをそのまま実践。八角理事長（元横綱・北勝海）も「安青錦は力をつけている感じがする。霧島に攻め込まれても動じないから」と成長を確認した。

幕内での過去4場所では、初日の成績は1勝3敗。15日間で最も悪かった、まさに“鬼門”だった。成績次第では機運が盛り上がりそうな大関昇進。高田川審判部長（元関脇・安芸乃島）は場所前、「（先場所で）扉は握りましたから、開いて入るだけ」と語っていた。昇進の目安は三役3場所で通算33勝。新入幕の春場所以来4場所連続11勝だが、三役は2場所目とあって、大関昇進には優勝に近い成績が求められそうだ。

師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は仕上がりについて「ロンドン公演の疲れを取ること、しっかり体をつくることに重点を置いてやった。万全です。楽しみにしてます」と手応えを語っていた。幕内42人中2番目に若いウクライナ出身の21歳が、九州場所を支えていく。