「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・最終日」（９日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

前日まで首位で並んでいた畑岡奈紗（２６）＝アビームコンサルティング＝と荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝がプレーオフを行い、畑岡が１ホール目で下し、３シーズンぶりの米ツアー通算７勝目を挙げた。全組がスタートしたものの、降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドを中止した。４位の佐久間朱莉（大東建託）は、次戦の伊藤園レディース（１４日開幕、千葉）で年間女王が確定する可能性が出てきた。

長かった７勝目。２０２２年のＤＩＯインプラントＬＡオープン以来となる優勝に、畑岡の目から涙があふれた。

この日も長かった。午前９時３７分、定刻でスタートしたものの、４番を終えた１０時５７分に中断。さらに２時間待って、１２時５８分に中止が決まった。これにより、３日目を終えて首位で並んでいた荒木とのプレーオフが決まった。

１８番。普段はパー５で使用するホールだが、ピンから１２９ヤードの設定に変更。フェアウエーからティーショットを打つ変則な形でのプレーオフになった。

開始は午後２時３０分。中断から３時間半以上がたっていた。先に打った荒木はグリーンオーバー。畑岡はグリーンに乗せたが、カップの右１０メートル。２打目もそれぞれ２メートルオーバーしたが、荒木の３打目はカップをすり抜け、畑岡は横からの難しいラインを読み切り、パーをセーブして優勝を決めた。

「最後は緊張して、どう打ったかも覚えていない」

昨年４月に「短い距離を３パットしてから」不振に陥ったが、１年以上かけてショット、パットの復調に努めた。米ツアーの日本勢は１３人で若手も増え「焦りもあった」中「８月くらいから『また勝てるんじゃないか』と、感覚が戻ってきた」という。その通りの強いゴルフで勝ちきった。

日米両ツアーを含めて、２１年のマラソンクラシック以来、自身２度目となる初日から首位を守りきっての完全優勝。米ツアー通算７勝目で、宮里藍の９勝も射程に入ってきた。自信もよみがえる。「１０勝、メジャー優勝も狙っていきたい」と胸を張った。