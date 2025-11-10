Âç¸æ½êºÙÀî¤¿¤«¤·¤Îà¼ò¹ëÅÁÀâá¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤¿¼èºà¡õº©¿Æ²ñ¡¢¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤ÎÈë·í¤È¤Ï
¡ã¥Ë¥Ã¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥³¥à¡¿·ÝÇ½ÈÖµ¼Ô¥³¥é¥à¡ä
±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½êºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç·ÝÆ»50Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¹çÆ±¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õº©¿Æ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼èºà²ñ¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é»²²Ã¡£¼Â¤Ï¡¢ÀèÇÚµ¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÏ³¤ìÅÁ¤ï¤ë¡È¼ò¹ëÅÁÀâ¡É¤Ë¾¯¡¹¥Ó¥Ó¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤«¤ê¤·¤³¤í¤Î±Ä¶È»þÂå¡¢º£¤ä»à¸ì¤Î¡È¥¤¥Ã¥°û¤ß¡É¤â·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É·Ð¸³¤·¤¿¡£¤À¤¬ÂçÉÂ¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£¤ä»Í¼Î¸ÞÆþ¤¹¤ì¤Ð60ºÐ¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Öº©¿Æ²ñ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºÙÀî¤òÀ©¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÌµ»ö½ªÎ»¡£¤¤¤è¤¤¤èº©¿Æ²ñ¤À¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
°ÊÁ°¡¢²Æì¤Ç¡Ö¥ª¥È¡¼¥ê¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢²Æì¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬´¿·Þ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ºÙÀî¤Ï¡¢¤â¤Æ¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç²ñÏÃ¤â¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µ¼Ô¤Ï¡ÈÂç¸æ½ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËÉßµï¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸æÇ¯75ºÐ¡£¡ÖÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥«¤Ê°û¤ßÊý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¤é¤â°û¤ß¡¢»²²Ã¼Ô¤â°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬Âè°ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤éÌÌÇò¤¤¤È¤«¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤¬¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÙÀî¤¬¥¨¡¼¥¸¥·¥å¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¼çÂÎ¡×¤È¤·¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¶Ê¤¬¤ë¤«¤é¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£OB¤Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤â¥¥ã¥Ç¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡Ö2ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Èôµ÷Î¥¤Ïº£¤Ç¤â230¥ä¡¼¥É¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ç¤âOB¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¡¢2ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ºÙÀî¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÈô¤Ð¤½¤¦¤¬µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¸¤µ¤óµ¼Ô¤â¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ºÙÀî¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËË¿Æñ¥³¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢9¤Ä¤ÎOB¤Ç·âÄÀ¡£ºÙÀî¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡ÈÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡É¤È²½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û