◇秋季高校野球・東京都大会決勝 帝京が8―4関東第一（2025年11月9日 神宮）

来春選抜の重要な参考資料となる秋季高校野球の東京都大会決勝が9日、神宮球場で行われ、帝京が8―4で関東第一を下した。09年以来16年ぶりの優勝で、10年以来16年ぶり15度目の選抜出場を当確。3回に9番・蔦原悠太外野手（2年）が満塁から走者一掃の適時二塁打を放つなど、打者一巡の猛攻で8得点を挙げた。

男泣きだった。歓喜の輪をつくるナインの姿に、金田優哉監督は涙した。「長かったなというのと、やったぞっていう。なんかうれしいもんだな」。信念をぶらさずにつくり上げた強打で、09年以来16年ぶりの秋の東京の頂点に立った。

3回1死満塁から押し出し四球で先制すると、木村成良（1年）の内野安打などで3―0。さらに2死満塁から9番・蔦原が走者一掃の適時二塁打を放った。「9番だからといってちょこちょこ（した打撃）はしない。自分のスイングで試合を決めると思った」。結局、7安打など12人攻撃で一気に8得点し、試合の流れを決めた。

「強打の帝京」を貫いた。24年春から従来よりも打球が飛ばない「新基準バット」の導入。だが、金田監督は「スイングの本質だとか、体の使い方は変わらない」と打ち勝つスタイルを曲げなかった。強度の高いウエートトレでの肉体改造やドジャース・ベッツ、阪神・森下らの打撃フォームから着想を得た打撃を取り入れ、準決勝の9得点での7回コールド勝ちに続き、2戦連続2桁安打で勝ちきった。

21年夏限りで春夏通算26度の甲子園出場、3度の優勝に導いた前田三夫前監督が勇退し、同年秋からバトンを託された指揮官。「前田監督がつくられた帝京高校。僕もそれに憧れて入学した。何とかもう一回、強い帝京をという気持ちでいた」。何度も壁にはね返されたが、恩師の「とにかく自分の好きなようにやればいい」の言葉を信じて戦った。

甲子園出場は1回戦で大谷翔平（ドジャース）のいた花巻東（岩手）を破った11年夏が最後。金田監督は「16年間、OBたちが頑張ってくれた積み重ねの上にある勝利。OBたちの顔が浮かびました」と“帝京魂”でもぎ取った10年春以来の選抜切符をかみしめた。（小林 伊織）

▼帝京・前田三夫前監督（76） （ネット裏で優勝を見届け）本当によくやりましたね。こんなにうれしいことはありません。3回のビッグイニングは良い攻撃でした。常に（東京では）上位には行っていたので、いつかチャンスがあると思っていました。（監督退任後は）とにかく金田監督に任せることが大事だから、グラウンドにはそんなに行きませんでしたね。若いスタッフで一生懸命やっていましたので、もう心配することはないと。（11年夏以来の甲子園に向けて）あえて言うのであれば、（ドジャース）大谷選手の言葉じゃないですけど（甲子園への）“憧れは捨てろ”と。今まで通りやることができれば、皆さんを感動させるような力を発揮できると思います。

▽帝京の11年夏の甲子園 最後の甲子園出場は11年夏。1回戦で現ドジャース・大谷を擁する花巻東（岩手）と対戦。3番・伊藤拓郎（元DeNA）が2安打1打点、4番・松本剛（現日本ハム）が2安打2打点と後にプロ入りした2人の活躍もあり、8―7の乱打戦を制した。2回戦では八幡商（滋賀）と対戦。松本が3回に2ランを放つも3―5で逆転負けした。