オンラインカジノで賭博をしたとして、中高生を始め未成年が相次いで摘発されている。

賭けに使う金を得ようと、詐欺などの犯罪に手を出すケースもある。若者はギャンブル依存症に陥りやすいとされ、専門家は周囲が早期に気づき医療機関などにつなぐ必要性を訴える。（後藤陵平）

「たくさんのお金がほしかった」

「オンラインカジノを続けるため、たくさんのお金がほしかった」。恋愛感情を抱かせる「ロマンス詐欺」の手口で３０歳代男性から約１３４万円をだまし取ったとして、１０月に逮捕された仙台市の高校１年の男子生徒（１５）は、警視庁の調べにこう話した。

捜査関係者によると、生徒がネット賭博を始めたのは中学１年の頃。スマートフォンのパズルゲームに熱中し、自分よりレベルの高い他人のデータを買ってゲームを有利に進めたいと思ったのがきっかけだった。

ＳＮＳで「ネット賭博で大金を稼いだ」という投稿を見た生徒は、賭博に関するグループチャットに加わった。メンバーの一人から、まずは賭けの軍資金を稼ぐ必要があると説かれ、「月５０万円稼げる方法」というマニュアルにあったロマンス詐欺を始めたという。

生徒は女子大学生を装い、３０人以上の男性から金をだまし取ったと説明しており、同庁は、生徒がロマンス詐欺で得た金を元手に、数百万円をネット賭博につぎ込んでいたとみている。

小６から繰り返した例も

ネット賭博をするには、カジノサイトで使うポイントの購入が必要になる。このため、自分名義のクレジットカードを持てない未成年の間で、無登録の個人らが違法販売している暗号資産の利用が広がっている。

警視庁は、暗号資産を使ってネット賭博をしたとして、２月以降、１０都府県に住む１３〜２１歳の１５人を常習賭博などの容疑で書類送検したり、児童相談所に通告したりした。中には小学６年の頃からネット賭博を繰り返していた中学１年の男子生徒（１３）もいた。

千葉県警も４月、ネット賭博をしたとして、浜松市の男子高校生を単純賭博容疑で書類送検した。カジノサイトは未成年の利用禁止を掲げるが、中高生らは親の名義を使ったり、成人のアカウントを買ったりして制限をすり抜けている。

脳が未発達、急速にのめり込む傾向

警察庁が今年３月に公表した実態調査によると、国内のオンラインカジノ経験者は約３３７万人と推計され、１０歳代は約５％の約１８万人に上る。「話題づくり」や「暇つぶし」などの理由から安易に手を染めている。

ギャンブル依存症に詳しい精神科医の常岡俊昭・昭和医科大准教授によると、未成年はストレス発散の手段が限られる上、脳も未発達で、ギャンブルに手を出すと急速にのめり込む傾向があるという。

警察庁の調査では、１０歳代の利用経験者の７割近くにギャンブル依存症の自覚があり、全体平均の６割を上回った。常岡准教授は「スマホ一つで完結する手軽さから、親も気づかないうちに依存が進んでいる恐れがある。医療機関での治療や自助グループへの参加で回復が見込まれることをさらに周知する必要がある」と話す。

「削除要請」着手も散見される関連広告

オンラインカジノが社会問題化する中、９月２５日にはカジノサイトの開設・運営や、サイトに誘導する広告などを違法とする改正ギャンブル等依存症対策基本法が施行された。

これに伴い、警察庁の委託を受ける「インターネット・ホットラインセンター（ＩＨＣ）」は、ネット賭博を宣伝するサイトの管理者らへの削除要請に着手したが、ＳＮＳなどでは今も関連の広告が散見される。

警察は運営側の摘発を強化している。岐阜県警は８月、宣伝サイト「オンカジ必勝．ｃｏｍ」などを運営する男２人を常習賭博ほう助容疑で摘発した。２人はブログや動画でカジノサイトを宣伝する「アフィリエイト契約」をカジノ側と結び、客を獲得して約２億円の報酬を得ていたという。

警察幹部は「違法業者の摘発とともに、若者への啓発活動も粘り強く続けていきたい」と話している。