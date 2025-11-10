韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に向けて宮崎で強化合宿中の侍ジャパンは、10日に広島との練習試合に臨む。阪神・森下は「3番・中堅」で出場予定。打順の前後に入る同じ右打ちの巨人・岡本、DeNA・牧との共演を前に対抗心を燃やした。

「（2人には）刺激をもらいながら、やるからには負けたくない。一番は結果でアピールすること。結果を残せればなと思います」

牧は中大時代の2学年上の先輩でプロ入り後から「目標の選手」と話してきた一人。岡本については、自身が宮崎入りした5日に「自分もそういう（打ちそうで打つ）オーラは欲しい」と羨望（せんぼう）のまなざしを向けていた。しかし、試合で遠慮するつもりは毛頭ない。初実戦から存在感を発揮する。

侍ジャパンでは、本番前から“お祭り男”ぶりを発揮している。23年のアジアプロ野球チャンピオンシップ、昨年のプレミア12の前にも組まれた広島戦で、いずれも先発出場して躍動。23年は本塁打を含む2安打2打点、昨年は2安打1打点をマークした。今回も本番への弾みにする。

この日は休養日。井端監督は、森下の中堅起用について「レフト、ライトは両方いける選手はいるけど、センターまではいない。一人でも多くというところ」と説明した。人数が限られる国際大会で複数ポジションを任せられる選手は貴重。来春3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバー入りへ向け、背番号1が攻守で期待に応える。 （石崎 祥平）