¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£²·î¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶£²¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ïº£·î£¶Æü¡¢¸ø±é¤¬£±£²·î£²£²¡Á£²£¸Æü¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢·àºî²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÖËÙ²í½©¡Ê£µ£´¡Ë¤¬µÓËÜ¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ½Ð±é¤â¤¹¤ëÀÖËÙ¤Î°ì¿Í¼Çµï¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤é¤Î¤Û¤«¡¢¿·°æ¤¬£²£¸ÆüÀé½©³Ú¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤Î±éµ»¤ÇÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¿·°æ¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯£··î¤Ë½÷À¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ø¤Î¶¯À©À¸ò»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ£±£¹Ç¯£²·î¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££²£°Ç¯£±£²·î¤ËÄ¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ÏÀäË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤«¤éÌó£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢£²£³Ç¯¤ËÆ±¤¸¤¯¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖÆüËÜÂÐ²¶¡×¡£¤³¤Î£²£³Ç¯ÈÇ¤Ë¿·°æ¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï£²£³Ç¯ÈÇ¤Î¡ÖÂè£²ÃÆ¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯ÈÇ¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£²£³Ç¯ÈÇ¤Î¼Ü¤Ï£±»þ´Ö£µ£°Ê¬¤Ç¡¢£µÊ¬¤Î£´¤Û¤É¤¬ÀÖËÙ¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¼Çµï¡¢»Ä¤ê¤Î£µÊ¬¤Î£±¤Û¤É¤¬»£±ÆºÑ¤ß¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤ÏÀÖËÙ¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¼Çµï¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î£±£µÊ¬¤Û¤É½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖËÙ¤µ¤ó¤¬¼Ú¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤«¤é¿ï½ê¤ÇÇú¾Ð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ï½÷À¤Ø¤Î¶¯À©À¸ò¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£²£³Ç¯ÈÇ¤Î¤è¤¦¤ËÌµÍý¤ä¤ê¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿·°æ¤ÏÀÖËÙ¤¬µÓËÜ¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢½Ð±é¤â¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö³ë¾ë»ö·ï¡×¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÄ»¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ê£±£·Ç¯¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·°æ¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤òµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£