¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¤ÎàÀµÅöÀá¼çÄ¥¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥«¥Í¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¤¿¤«¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Îà¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼á¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£¹Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ç¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥ª¥«¥À¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¼çÄ¥¡£ÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡á£×£×£Å¡Ë¤äÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤éÂ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬Ãª¶¶¤ÎºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¥ª¥«¥À¤Ï£¸Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦°Â¾ëÂç²ñ¤ÇÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ËÌ¾¾è¤ê¡££¹Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÀµ¼°·èÄê¤·¡ÖÅ·Î¶¡Ê¸»°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤È°úÂà»î¹ç¤·¤¿»þ¤Ï¡Ø¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÊ¿À®¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥À¤ÈÃª¶¶¤ÏÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç£±£³¡¢£±£µ¡¢£±£¶Ç¯Âç²ñ¤È£³ÅÙ¤âÂÐÀï¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÃÄÂÎ¤Î¿Íµ¤Éü¶½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²«¶â¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î»î¹ç½ç¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥ª¥«¥À¤Ï´õË¾¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤º¤Ã¤È£É£×£Ç£Ð¤Ï¥á¥¤¥ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÏÃ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë²¶¤À¤Ã¤¿¤é¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤Î¥À¥Ö¥ë²¦ºÂÀï¤â·èÄêºÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¥ª¥«¥À¤Ï¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¤â¿·ÆüËÜ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¤ò¡Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¥¦¥ó¤È¤â¥¹¥ó¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¥á¥¤¥ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤â¡¢£É£×£Ç£Ð¤¬¥á¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃÝ²¼¡¢ÄÔÎ¾Áª¼ê¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë·Ð¸³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃæÍ¸¤¬£×£×£ÅÆüËÜÂç²ñ¡Ê£±£°·î¡¢Î¾¹ñ¡Ë¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£²¿Í¤ÎÂÐÀï¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ª¥«¥À¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢²¶¤â¸«¤¿¤¤¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢²¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡Ê´õË¾¤Î¥«¡¼¥É¤¬¡Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µÕ¤ËÃæÍ¸¤µ¤ó¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥ª¥«¥À¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ÏÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²¶¤ÈÃª¶¶¤µ¤ó¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¥«¥Í¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¤¿¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡£²¶¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤Î°úÂà»î¹ç¤ÏÆ±Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÃª¶¶Àï¤â¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤¤¤¤°úÂà¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£²¶¤â¡Ø¤µ¤¹¤¬¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ï¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Ãª¶¶¹°»ê¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¤¬¡¢ºÆ¤Ó°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾¥ì¥¹¥é¡¼¤Î»þÂå¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£