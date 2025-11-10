「巨人秋季キャンプ」（９日、ジャイアンツスタウンタジアム）

巨人は９日、ジャイアンツ球場で秋季キャンプ第３クール最終日を迎え、阿部慎之助監督（４６）が内野手のレギュラー争いの激化を求めた。

泉口が台頭した遊撃を除く来季の内野３ポジションについて「まだどうなるかもわかりませんよね」という状況。「大いにチャンスはあると思うよ。みんなで競争するんだから」と選手の台頭を熱望した。

今季三塁を守った岡本はポスティング申請。手術明けの二塁・吉川については「現状でははっきりとしたことは言えない。（開幕に）いないものと思って考えないと」と言う。固定できなかった一塁手を含む内野３ポジションが空く。

「ある程度、どうしていこうかっていうのを整理して考えるのが僕のオフの仕事。大いに悩ませていただければありがたい」。レベルの高い競争の中から選択するのが理想だ。

「個人がどうしたいか。強制してもしょうがない。自分の人生ですから、頑張っていただきたいですね」。内野レギュラー出てこいや！。個々のレベルアップを求めた。