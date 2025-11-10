メンバーの熱気があふれていた公開リハーサル＝１０月１２日、綾瀬市文化会館

綾瀬市立綾瀬中学校（同市深谷南）のブラスバンド部の元部員たちが６２年前に同部を創設した恩師の山上和代さん（８７）＝茅ケ崎市在住＝を招き、感謝の気持ちを奏でる記念コンサートを１１月３０日、市文化会館（同市深谷中）で開催する。発起人で市内在住の見上久さん（７１）は「市民に音楽文化が浸透した源流は同部にある。今年が昭和１００年であることを機会に、約２０年にわたって顧問を務めてくれた山上先生と再び演奏を楽しみたい」と話している。

見上さんらが４月に結成した「山上和代記念吹奏楽団」は、現役の中学生から８０代の元部員ら男女８６人が参加。個人練習に加えて６、８、１０月に全体の公開リハーサルを計３回行い、レベルを上げてきた。

記念コンサートでは現役の顧問が指揮を執り、メンバー全員が出演する。創部当時１年生が最初に練習した「海兵隊」や「青春の輝き」など９曲を披露する予定だ。

団長を務める開業医の比留川勝さん（７３）は「人生に豊かさを与えてくれた音楽に出合うきっかけをつくってくれたのが母校のブラスバンド部。山上先生が自分のお金を出して楽器を買ってくれたこともあり、感謝を込めて演奏に臨みたい」と意気込みを語る。