東京デフリンピックの壮行会で手話を交えて抱負を語る猿楽選手（右）ら４選手＝６日、横須賀市役所

１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」に出場する横須賀ゆかりの４選手の壮行会が６日、同市役所で開かれた。関係者ら約６０人を前に「デフスポーツの魅力を広め、見た目の共生社会ではなく、当事者が抱える心の奥底のバリアーを減らしたい」と抱負を語った。

出席したのはライフル射撃の桂玲子選手（６７）と、バスケットボールの加藤志希選手（２０）と志野選手（２０）の市内在住の３人と、市立ろう学校教諭を務め陸上に出場する猿楽彩香選手（３２）。

開催１００周年を迎えるデフリンピックで、日本代表が射撃に出場するのは初めてという。競技歴１５年の桂選手は「（後進に）次大会で羽ばたいてもらうための足掛かりをつくることが私の使命。デフ射撃の歴史を築くため、悔いのない結果を残したい」と誓った。

加藤志希選手は「金メダルをつかみ取るため、これまでの努力と感謝をプレーに込める」、志野選手は「一つ一つを丁寧に積み重ね、チームの勝利に貢献したい」。猿楽選手は手話を交えながら「デフアスリートとして、日本の多くの方々へ希望や勇気、感動を届けたい」と意気込んだ。

上地克明市長は「みなさん本当に強い思いを持っている。一生懸命応援したい」と激励した。