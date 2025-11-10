モデル・俳優として活躍するアンミカさんが11月6日、大阪・うめきたの複合商業施設・グランフロント大阪の「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」クリスマスツリー点灯式のスペシャルゲストとして登壇した。点灯は12月25日まで。

GRAND WISH CHRISTMAS 2025 点灯式に登壇したモデル・タレント アンミカさん〈2025年11月6日 大阪市北区〉

キラキラのゴールドドレスで登場したアンミカさん「自分もクリスマスオーナメントに」

よくグランフラント大阪を訪れるアンミカさんはこの日、キラキラと艶やかなブロンズゴールドのドレスで登場。「私自身がクリスマスのオーナメント気分で来ました。やっぱりゴールドは、おめでたい気分になりますよね」と話した。

芸能生活38年で初めてクリスマスツリー点灯式に登壇し、夢が叶ったことにも触れ、「ツリーの明かりが灯ると、心の中にも温かい光が灯るような気持ちになります。暗闇があるからこそ光のありがたみがわかります。街に灯るクリスマスツリーの光は、心の目線も上げてくれるようでワクワクするもの。皆さんと一緒に、心の明かりも灯しましょう」と呼びかけた。

グランフロント大阪のクリスマスイルミネーションは、2013年のオープン以来、毎年開催されて13回目。今年（2025年）のテーマは「Winter Prism」。幻想的なオーロラをモチーフに、ラベンダーパープルとミントグリーンの2色が揺らめく光のベール（全長約70メートル）と、オーロラをイメージしたクリスタルガラスツリー（高さ約11メートル）が重なり合って空間を彩る。

点灯前のツリーは真っ白。アンミカさんは「スノーホワイト…まぁ、白っていろんな白がありますから」と、自身の「白って200色あんねん」のネタを想起させ、笑いを誘った。この日のドレスは、イタリア・ミラノのブランド、エリザベッタ・フランキのドレスと明かし、「ファッション界はジェンダーレス、エイジレス、サイズレスの時代。華やかで、（サイズ感が）楽なので50代の女性にとってありがたいブランドです」と笑顔で答えた。

大阪・関西万博で大阪ヘルスケアパビリオンのアンバサダーを務めたアンミカさんは、オランダパビリオンで展示されたミッフィー像が、この日から12月25日のクリスマスまでグラングリーン大阪に再登場することについて尋ねられると、「素晴らしいと思います。万博に行かれた方は、少し“万博ロス”を感じていると思います。150を超える国と地域の方々が一堂に集い、国を越えて交流できたことは本当に特別でした。この歴史を見たお子さんたちは、国の垣根を越えて生きていく感覚をきっと持ってくれるでしょう」と、”万博レガシー”のゆくえを語った。

グラングリーン大阪・うめきた公園ノースパークに移設されたサンタ姿のミッフィー像 12月25日まで“EXPOレガシー”として〈2025年11月8日撮影 大阪市北区〉

大阪・関西万博オランダパビリオン前で出迎えるミッフィー像〈2025年4月9日撮影 大阪市此花区〉

《GRAND WISH CHRISTMAS 2025〜Winter Prism〜》



◆開催期間 〜2025年12月25日(木)

◆会場 グランフロント大阪 なこ北館1F ナレッジプラザ

※平日16:00〜24:00／土日祝15:00〜24:00（最終上演 23:45）

ライティングショーは毎時00分、15分、30分、45分 (機材の不調など諸事情により上演時間を変更・中止する場合あり）

