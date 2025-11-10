侍ジャパン・井端弘和監督（５０）がチーム休養日となった９日、来年３月のＷＢＣを想定した選手起用で１０日の広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に臨む考えを示した。本大会でも重要となる“第２先発”を想定して、西武・隅田知一郎投手（２６）を中継ぎで送ることを明言。東京Ｄで１５、１６日に行われる強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」に向けた初実戦から“本気モード”に入る。

侍たちが間もなく戦闘態勢に入る。井端監督は広島戦の３回から隅田を起用し３イニング、６回からの２イニングを金丸に任せる方針を示した。プロでの中継ぎ登板は隅田は１年目の２２年に２試合だけ、金丸は一度もない。「メジャーリーガーもいるので、まずは（隅田や金丸が）やったことのないことから（試す）ということで、あえてこうしました」と、意図を明かした。

ＷＢＣではメジャー組が先発を担うことが濃厚で、ドジャース・山本、大谷、エンゼルス・菊池、カブス・今永の両左腕が“４本柱”となる公算が大きい。一方で、どの大会でも懸案となるのが球数制限だ。前回大会では１次ラウンド（Ｒ）は６５球、準々決勝は８０球、準決勝以降は９５球を超えて投げることはできなかった。そのため、後を継ぐ第２先発もゲームメイク上、重要な役割を担うことになる。今大会の代表では、隅田、金丸に加えて高橋宏、北山らも候補に挙がりそうだ。

指揮官は１次Ｒで投げられる球数の少なさを念頭に「２人合わせて１つくらいのイメージ。（さらに）もう１人中継ぎをつけて、実質の先発投手ぐらいのイメージを持ってもいいのかな」と継投プランの一端を披露。先発投手がイニング途中で球数制限に達する場合、その回は中継ぎ投手に託し、次の回の頭から第２先発を送る。３投手までで６回までしのいで、７回からは「勝利の方程式」につなぐ理想を描く。

韓国戦を前にした貴重な実戦の場で本番さながらの継投策も視野に入る。指揮官は「もしかしたらイニングが完了できないピッチャーもいるかもしれない。（ＷＢＣ球に）アジャストしていなくて。その時は容赦なく（投手を）つぎ込もうかと思っています」と宣言。突如として制球を乱したり、打ち込まれるケースも想定し球数や試合の流れ次第で積極的にタクトを振る。

一方、野手の方でも「万が一、何かが起きた時に（練習）できるのは今しかない」と、不測の事態を想定して森下を本職の右翼ではなく手薄な中堅で先発させる。試合途中では複数ポジションを守れる選手たちの守備位置も変えて適性を見極める。特別ルールとして９回終了後には、無死二塁からのタイブレークの練習も行う予定。今できる最善の準備を施し、４か月後の本番へと歩を進める。（長井 毅）