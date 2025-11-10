井端監督は９日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）のＷＢＣ参加に自信を示した。

岡本は８日に合流して広島戦、韓国戦に出場予定。今回は招集を見送られた村上は、ヤクルトがＭＬＢにポスティングを申請し受理された。井端監督が主軸と考えている強打者だが、ＭＬＢ移籍となれば、所属チームの意向もあり、ＷＢＣ、事前キャンプ参加が不透明になる。指揮官は「春からずっと話をさせてもらいながらやっていましたので、いい方向にいくと思っています」と楽観視。その上で「決まり次第、動かないといけないのかなと思います」と、移籍球団が決定次第、２人のＷＢＣ参加に向けて動く考えだ。また、メンバー選考について「選手には年内、遅くとも年明けすぐくらいに伝えたいなという気持ちがある」と見通しを明らかにした。

２３年の前回大会はメジャー１年目のメッツ・千賀は不参加、同じく１年目のＲソックス・吉田は春季キャンプを途中で打ち上げ、３月上旬に侍ジャパンに合流した。井端監督は今後も、ポスティング組の動向に注視していく。