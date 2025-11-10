歌手の真田ナオキ（３５）が９日、沖縄・宮古島市のマティダ市民劇場で特別コンサートを行った。

沖縄でのコンサート経験はあるが、宮古島を訪れるのは初めて。ステージでは最新曲「Ｎｉｎａ（ニーナ）」や「一匹狼のブルーズ」など１４曲を披露した。

デビュー当時から宮古島の関係者からオファーを受けており、念願のステージ。持ち歌の「島の娘の恋詩」や沖縄を代表するバンド・ＢＥＧＩＮの「三線の花」のカバーなども歌唱。歓迎の指笛が響いた。

７日に現地入りし、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）やシュノーケリングでのウミガメ観察などオフを満喫した。「海の美しさや、島の皆さんの優しさ。宮古島に住みたいと思った」と魅入られた様子。「東京に帰ったら、吉幾三師匠に宮古島の曲を書いてもらいたい」とリクエストした。

今年は歌手デビュー１０周年。真田のキャリアでは最南端の単独公演もかなえ、「新しいこともたくさんさせてもらって、１年を振り返ると１週間ぐらいしかなかったようなスピード感だった」としみじみ。「初心に戻れたこの１年の気持ちを忘れず、自分もお客様も楽しめる日々を過ごしたい」と語った。（宮路 美穂）