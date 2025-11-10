◆全国高校サッカー選手権神奈川大会 ▽決勝 日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）

元日本代表ＭＦでＪ１川崎で活躍した中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢が決勝で桐光学園を１―０で破り、２大会ぶり８度目の全国大会出場を決めた。ボランチで先発した龍剛はフル出場でチームの優勝に貢献。父が出場できなかった全国への切符をつかみ「超えましたね。現時点で、お父さんより上に行ったのかな」と笑った１７歳は、夢の舞台を心待ちにした。試合は後半３８分にＦＷ有川啓介（３年）が決勝点を決めた。全国高校選手権は１２月２８日に開幕する。

終了の笛が鳴った瞬間、龍剛がピッチ中央でほえた。両手の拳に力を込めると、そのまま倒れ込み、喜びをかみしめた。「優勝できて良かった。（父から）最後はお前が試合を決めろと言われていました。点は取れなかったけど、勝てて良かった」。表彰式ではスタンドにいた父・憲剛氏を見つけると、力強いガッツポーズを送った。

準決勝に続き、かつて父もプレーしたボランチで先発すると、パスサッカーを志向するチームの心臓として貢献。前線へのつなぎ役だけではなく、最終ラインまで下がってパス回しにも参加した。セットプレーのキッカーも務めた背番号７は「自分の特長は（試合を）落ち着かせ、ゲームを組み立てるところ。しっかりチームを落ち着かせられた」と納得の表情。川崎時代の憲剛氏のチャント（応援歌）を受け、攻守で存在感を放った。

川崎一筋で１８年間プレーした憲剛氏は、１６年には最優秀選手賞を受賞。日本代表でも通算６８試合出場のレジェンドだ。「ひと言で言うと憧れ。ピッチ内も、それ以外も尊敬できるお父さん。今でも目指している人」。ポジションも一緒で、最高のお手本となってきた。「どこで（パスを）出すとか、フォワードとの目の合わせ方、タイミングは自分のプレーにも落とし込まれている」。華奢（きゃしゃ）で猫背、視野の広さは父をほうふつとさせる。

東京・久留米高での３年間、父は全国の舞台を踏むことができなかった。息子は同じ高校サッカーへの道を選び、「お父さんが出られていない分、自分が出てやると思っていた」と夢を受け継いだ。憧れの父が届かなかった目標を達成し「超えましたね。現時点で、高校生のお父さんより今は上に行ったのかなと思います」と満面の笑みで喜んだ。

ひとつの目標を達成し、次は「日本一」と即答した。「まだ（全国）初戦まで時間がある。今（自分に）足りない体づくりをして、もっともっと自分がゲームを支配できるようにやっていきたい」。父が憧れた夢の舞台で、全国に「中村龍剛」の名をとどろかせる。（浅岡 諒祐）

〇…龍剛の他にも、日大藤沢には名選手の子供が複数人在籍する。後半３６分から出場したＦＷ藤本歩優（あるま、３年）は、清水や名古屋などで活躍した元日本代表ＭＦ藤本淳吾氏（４１）を父に持つ。今大会はベンチ入りしていないが、Ｊ１通算４９４試合の出場を誇る川崎の同ＭＦ家長昭博（３９）の長男・阜立（ふうた、１年）も所属している。