ソフトバンク・東浜巨投（３５）が９日、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を表明した。みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れ、申請書類を提出。「まだまだ肩、肘、体はどこも元気。第一線でいっぱい投げていきたい。自分の立ち位置とか全部理解した上での宣言。投げたいという思いだけ」と、先発としての出場機会を求めて、他球団からのオファーを待つ考えを明かした。

沖縄尚学時代に０８年のセンバツで優勝。亜大に進み、１２年ドラフト１位でソフトバンクに入団した。１７年に１６勝で最多勝のタイトルを獲得。２２年には沖縄出身の投手として初のノーヒットノーランを達成するなど、プロ１３年で通算７６勝４６敗、防御率３・３０。３年契約の最終年の今季は先発ローテに定着できず、７試合で４勝２敗、防御率２・５１にとどまり、日本シリーズは中継ぎ要員でブルペン待機したものの、出場機会はなかった。ウエスタン・リーグは１３試合で７勝３敗、防御率１・８５だった。

推定年俸は１億５０００万円で、金銭または人的補償の必要なＢランクと見られる。球団側は来季の条件提示を済ませており、宣言残留も認める方針だ。