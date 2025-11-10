プレミアリーグ第11節、マンチェスター・シティ対リヴァプールの一戦がエティハド・スタジアムで行われた。



昨季はどちらもリヴァプールが勝利しており、シティは指揮官であるペップ・グアルディオラ監督がキャリア通算1000試合の節目のゲームとなる。



序盤からシティが流れを掴みつつある中で、9分にシティがPKを獲得。左サイドからジェレミー・ドクがボックス内に侵入し、リヴァプールの守護神ギオルギ・ママルダシュヴィリに倒されてしまった。





しかし、キッカーであるアーリング・ハーランドはシュートを決められない。ジョージア代表GKはコースを読んでおり、チームのピンチを防いだ。前に出たいリヴァプールだが、シティに押し込まれる展開の中でホームチームに先制点。右サイドの大外からマテウス・ヌネスがピンポイントクロスを供給。ボックス内ではイブラヒマ・コナテがハーランドをがっちりマークしていたが、ノルウェー代表FWはその上からヘディングを叩き込んだ。シティゴールに近づけていないリヴァプールだが、38分にモハメド・サラーの右CKからフィルジル・ファン・ダイクがゴールを挙げる。しかし、ゴール前にいたアンディ・ロバートソンがオフサイドを取られてしまい、スコアは動かない。前半アディショナルタイム、攻め続けるシティに追加点。CKの流れからニコ・ゴンザレスがミドルシュート。ボックス外から放たれたシュートはファン・ダイクに当たってゴールイン。ディフレクションでコースが変わり、ママルダシュヴィリは逆を突かれてしまった。56分、追いつきたいリヴァプールはロバートソン、ウーゴ・エキティケに代えて、ミロシュ・ケルケズ、コーディ・ガクポを投入した。59分、リヴァプールに決定機。右サイドからコナー・ブラッドリーがクロスを挙げ、逆サイドでは入ったばかりのガクポがマテウス・ヌネスをかわして合わせるも、枠は捉えられない。63分、シティに追加点。ニコ・ゴンザレスが後方からサイドチェンジし、ニコ・オライリーが左サイドで幅を取る。ハーフスペースでドクが受けると、ボックス外から右足を振りぬく。シュートはゴール右に吸い込まれ、ダメ押しとなる3点目が生まれた。79分、リヴァプールに決定機。シティのゴールキックを後方で跳ね返し、一気に前線へ。サラーが抜け出し、ドンナルンマと1対1になるも、これを決めきれず。3-0となってからはスコアは動かず、シティの完勝に。今節でサンダーランドと引き分けたアーセナルとの勝ち点差を4ポイントとした。アストン・ヴィラ、レアル・マドリードと難敵を破ってエティハド・スタジアムに乗り込んだリヴァプールだが、まさかの大敗に。ファン・ダイクのゴール取り消しがあったものの、オンターゲットわずか1本と苦しいゲームとなった。シティ 3-0 リヴァプールシティ29分 アーリング・ハーランド45分+3 ニコ・ゴンザレス63分 ジェレミー・ドク