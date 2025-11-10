マジョルカが今季ラ・リーガ3勝目、ムリキ弾でヘタフェを下す…浅野拓磨は終盤に途中出場
ラ・リーガ第12節が9日に行われ、マジョルカとヘタフェが対戦した。
マジョルカは前節終了時点で2勝3分6敗の成績で勝ち点「9」の獲得にとどまっている。今節を既に消化したジローナが勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点では降格圏の18位に沈んでいる状況だ。今節は、5勝2分4敗の成績を残し、試合前の時点では7位に位置するヘタフェと激突。マジョルカに所属する浅野拓磨はベンチから出番を待つ。
試合は序盤の14分に動く。マジョルカはサム・コスタからの浮き球スルーパスで左サイドから攻撃へ移ると、背後へ抜け出したホアン・モヒカがダイレクトでグラウンダーのボールを折り返す。最後はヴェダト・ムリキがワンタッチゴールを奪い、“エース”の今季ラ・リーガ6点目でマジョルカが先手を取った。
このままマジョルカの1点リードで後半へ折り返すと、ヘタフェがより多くの時間帯でボールを握り、シュートチャンスも作ったが、同点弾は挙げられない。73分にはマジョルカが後半最大の決定機を構築。ムリキからのスルーパスでアントニオ・サンチェスが右サイドを抜け出し、ファーサイドへ折り返すと、相手にブロックされたものの、こぼれ球にセルジ・ダルデルが反応。ゴール正面から右足で狙ったものの、ここはうまく距離を詰めたGKダビド・ソリアに阻まれ、追加点とはならなかった。
1点をリードして終盤へ入ると、82分には浅野がピッチへ送り出される。試合はこのままタイムアップを迎え、マジョルカはラ・リーガで3試合ぶり今季3勝目を記録。12位に浮上した。一方、ヘタフェは今季初の3連勝とはならなかった。
次節、マジョルカは22日に敵地でビジャレアルと、ヘタフェは23日にホームでアトレティコ・マドリードと、それぞれ対戦する。
【スコア】
マジョルカ 1−0 ヘタフェ
【得点者】
1−0 14分 ヴェダト・ムリキ（マジョルカ）
