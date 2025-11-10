マンチェスター・Cvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第11節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 3-0(前半2-0)リバプール
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド(29分)、ニコ・ゴンザレス(45分+3)、ジェレミ・ドク(63分)
<警告>
[マ]ニコ・ゴンザレス(27分)、ベルナルド・シウバ(41分)
[リ]アレクシス・マック・アリスター(36分)、コナー・ブラッドリー(52分)、カーティス・ジョーンズ(89分)、ドミニク・ショボスライ(90分+1)
└マンCがリバプールを3-0撃破!! ハーランド”名誉挽回”先制弾にドク圧巻の突破劇、ペップ通算1000試合を完勝で飾る
