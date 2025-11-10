ゴー・アヘッドvsフェイエノールト スタメン発表
[11.9 オランダ・エールディビジ第12節](アデラールスホルスト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 M. Deijl
DF 4 J. Kramer
DF 5 D. James
DF 21 メレ・ミューレンステーン
MF 6 C. Twigt
MF 17 M. Suray
MF 18 R. Margaret
MF 24 K. Goudmijn
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 9 ミラン・スミット
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 30 S. Jansen
DF 25 G. van Zwam
DF 26 J. Dirksen
MF 8 E. Linthorst
MF 15 R. Weijenberg
MF 20 X. Blomme
FW 11 O. Sivertsen
FW 14 O. Pettersson
FW 23 T. Baeten
FW 27 F. Stokkers
FW 32 O. Boakye
監督
Melvin Boel
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 10 サイル・ラリン
MF 16 レオ・ザウアー
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 14 セム・スタイン
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります