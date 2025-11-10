[11.9 オランダ・エールディビジ第12節](アデラールスホルスト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ゴー・アヘッド・イーグルス]

先発

GK 22 J. De Busser

DF 2 M. Deijl

DF 4 J. Kramer

DF 5 D. James

DF 21 メレ・ミューレンステーン

MF 6 C. Twigt

MF 17 M. Suray

MF 18 R. Margaret

MF 24 K. Goudmijn

MF 34 Y. Salah Rahmouni

FW 9 ミラン・スミット

控え

GK 1 ルカ プログマン

GK 30 S. Jansen

DF 25 G. van Zwam

DF 26 J. Dirksen

MF 8 E. Linthorst

MF 15 R. Weijenberg

MF 20 X. Blomme

FW 11 O. Sivertsen

FW 14 O. Pettersson

FW 23 T. Baeten

FW 27 F. Stokkers

FW 32 O. Boakye

監督

Melvin Boel

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 ハイス・スマル

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 10 サイル・ラリン

MF 16 レオ・ザウアー

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 37 M. Berger

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 14 セム・スタイン

MF 28 ウサマ・タルガリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります