[11.9 ブンデスリーガ第10節](コメルツバンク・アレーナ)

※27:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 7 アンスガー・クナウフ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 24 オーレリオ・ブタ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[マインツ]

先発

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 15 レナード・マロニー

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・エムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 8 パウル・ネベル

MF 10 ナディエム・アミリ

MF 17 ベネディクト・ホラーバッハ

MF 30 シルバン・ビドマー

FW 7 イ・ジェソン

控え

GK 1 ラッセ・リース

DF 16 シュテファン・ベル

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

DF 48 K. Potulski

MF 24 川崎颯太

FW 9 アルノー・ノルダン

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 14 ウィリアム・ボービング

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ボー・ヘンリクセン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります