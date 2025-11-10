フランクフルトvsマインツ スタメン発表
[11.9 ブンデスリーガ第10節](コメルツバンク・アレーナ)
※27:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 15 レナード・マロニー
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 17 ベネディクト・ホラーバッハ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 7 イ・ジェソン
控え
GK 1 ラッセ・リース
DF 16 シュテファン・ベル
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
DF 48 K. Potulski
MF 24 川崎颯太
FW 9 アルノー・ノルダン
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 14 ウィリアム・ボービング
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ボー・ヘンリクセン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります