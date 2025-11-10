女優の広瀬すず（27歳）が、11月8日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。RADWIMPSの「筆舌」を「聴きすぎて、だんだんテンション下がっていく」ほど強さがあったと語った。



広瀬すずがRADWIMPSの新曲「筆舌」のMVに出演したことに触れ、撮影で野田洋次郎の自宅に入った話などをした後、「ぜひぜひ、ちょっと見てもらえたらいいなと思います。結構、食らうけどね。私は撮影中（『筆舌』を）聴きすぎてだんだんテンション下がっていく、みたいな。それくらい、なんかすごくやっぱり、さっきも言ってた『強い』っていうか」と歌詞や世界観に力が合ったとコメント。



広瀬は「すごく自分の記憶が、なんかこう、止まってたものも含めて動き出すようなそんな感覚になってすごい素敵なので、是非まだな方は見ていただけたら嬉しいなと思います」とお勧めした。